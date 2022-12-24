الخاطري أول مُحكِّمة إماراتية في كأس آسيا للقوس والسهم

باتت شيخة الخاطري أول مُحكِّمة إماراتية في رياضة القوس والسهم على المستوى القاري، حيث شاركت تحكيمياً في منافسات بطولة كأس آسيا للقوس والسهم التي تقام في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة حتى 25 الجاري. وأكدت الخاطري أهمية هذه المشاركة التحكيمية التي ترسخ عملياً قدراتها في هذا المجال، خصوصاً بعد تواجدها في البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم التي استضافتها تونس في أكتوبر الماضي. وقالت في تصريح صحافي: «هذه خطوة ممتازة للغاية بكل تأكيد، فكل مشاركة تحكيمية في بطولة خارجية أو إقليمية تساعدني على صقل قدراتي، وتعزيز خبراتي».

في جانب آخر أكد رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، حرص الاتحاد على تبنّي منظومة عمل متكاملة تمكن جميع لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني من أداء أفضل الممارسات لتطوير قدراتهم، وصقل تجاربهم وإثراء الواقع الخاص بهذه اللعبة، لتحقيق نتائج واعدة تستشرف مستقبلها لرفع رايات الدولة في منصات التتويج العالمية. جاء ذلك خلال لقائه أعضاء المنتخب المشارك في بطولة آسيا.

وشدد الكعبي على أهمية استفادتهم من هذه المنافسة التي تشهد مشاركة نخبة من أفضل المنتخبات في القارة، بجانب اللاعبين المشاركين من الدول الإفريقية، بما يمثل الدافع القوي للارتقاء بالطموحات الوطنية المستقبلية في ظل الجهود التي يقوم بها الكادر الفني لتعزيز القدرات، وخوض التحدي بالرغبة الكبيرة في عكس الصورة المشرفة عن الرياضة الإماراتية.