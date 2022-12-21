178 طيراً بمهرجان ليوا الدولي للصيد بالصقور

حققت منافسات اليوم الرابع من مهرجان ليوا الدولي، أول من أمس، والمقام حالياً في منطقة تل مرعب في الظفرة، تفوقاً في اليوم الأول المخصص لمنافسات الصيد بالصقور لفئة الملاك، بمشاركة 178 طيراً في الفئات الأربع.

وفي فئة جير شاهين أحرز المركز الأول مجرن محمد بن مجرن، بزمن قدره 20.25 ثانية، وحل ثانياً أحمد محمد المري بزمن قدره 20.282 ثانية، وجاء ثالثاً عبدالله راشد المنصوري بزمن قدره 20.518 ثانية. وفي فئة جير بيور، حقق المركز الأول أحمد راشد الخيلي بزمن قدره 20.583 ثانية، وجاء في المركز الثاني محمد خلفان المنصوري بزمن قدره 21.183 ثانية، وجاء ثالثاً راشد غانم الهاجري بزمن قدره 21.457 ثانية. وفي فئة جير تبع، حقق المركز الأول عبدالله خميس الحساني بزمن قدره 20.314 ثانية، وحل ثانياً بطي أحمد بن مجرن بزمن قدره 20.547 ثانية، وجاء في المركز الثالث حمد فالح النعيمي بزمن قدره 20.682.

وفي فئة جير قرموشة، جاء في المركز الأول سعيد عبدالله الفلاسي بزمن قدره 20. 184 ثانية، وفي المركز الثاني حمدان المنصوري بزمن قدره 20.211 ثانية، وثالثاً ساري المنصوري بزمن 20.766 ثانية.

وتوج الفائزين في مختلف الفئات في الختام رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عبدالله بطي القبيسي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.