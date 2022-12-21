جيوكوفيتش يواجه كيرجيوس في الدوري العالمي للتنس

تتواصل منافسات الدوري العالمي للتنس، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة المصنفين بالمراكز الأولى للرجال والسيدات، يمثلون أربعة فرق مختلطة هي: فلكونز، هاوكس، كايتس، وإيجلز، ويحظى بحضور جماهيري كبير ومتابعة إعلامية عالمية.

وتشهد قاعة «كوكا كول أرينا»، اليوم، إقامة ثلاثة لقاءات تبدأ باللقاء الأول في السادسة مساء بلقاء الزوجي المختلط الذي يجمع ثنائي فريق فالكونز المؤلف من البلغاري غريغور ديمتروف والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الخامسة على العالم، ضد ثنائي فريق إيجلز المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والإيطالي اندرياس سيبي.

ويلتقي في المباراة الثانية للسيدات الإسبانية بولا بادوسا غيبرت من فريق فالكونز مع الفرنسية كارولين غارسيا من فريق إيجلز، وتختتم الأمسية بمواجهة قوية في فئة الرجال تجمع بين الصربي نوفاك جيوكوفيتش من فريق فالكونز في مواجهة الأسترالي نك كيرجيوس من فريق إيجلز.

وكانت منافسات الدوري العالمي قد افتتح مساء أول من أمس، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، الذي خاض لقاءً استعراضياً مع النجم نوفاك جوكوفيتش من شوط واحد جرى بنظام كسر العادل من سبع نقاط فقط، كما قام الشيخ سعيد بن مكتوم، بإجراء قرعة المباراة الرسمية الأولى للبطولة.

حضر المباراة الاستعراضية مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، علي عمر البلوشي، وأعضاء اللجنة المنظمة، وجماهير من مختلف الجنسيات.

وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة ثلاث مباريات، تألقت في الأولى لاعبة فريق كايتس البولندية إيغا سوياتيك، المصنفة الأولى عالمياً وفازت على لاعبة فريق إيجلز الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الرابعة على العالم بنتيجة 6-3 و6-4.

وحقق فريق كايتس انتصاره الثاني في البطولة بفوز لاعبه الكندي فليكس أوجر الياسيم المصنف السادس عالمياً على لاعب فريق إيجلز الأسترالي نيك كيريوس بنتيجة 7-5 و6-3، فيما شهدت المباراة الثالثة التي أقيمت بفئة الزوجي المختلط تحقيق الفوز الأول لفريق إيجلز بفوز الثاني المؤلف من الكندية بيانكا أندريسكو والأسترالي نك كيرجيوس على ثنائي فريق كايتس المؤلف من الدنماركي هولغر والكندية يوجين بوشار بنتيجة 6-2 و6-3.

وتقام مباريات البطولة بنظام الفوز في مجموعتين مع إقامة مجموعة لكسر التعادل من 10 نقاط لتحديد الفائز عند الحاجة لذلك، فيما تتواصل الحفلات الفنية الموسيقية اليومية التي تقام بعد ختام المباريات وتجمع نخبة من الفنانين العالميين، من ضمنهم الدي جي الهولنديين «تييسو» و«أرمين فان بيورن»، باعتبارهما من أبرز منسقي الأغاني في العالم.