ماراثون دبي يعود مجدداً في فبراير المقبل

يعود "ماراثون دبي"مجددا، والذي يعد أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية ليس على صعيد الشرق الاوسط وآسيا فحسب، بل على صعيد العالم وأقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة بنسخته الثانية والعشرين بعد فترة راحة 1115 يومًا ليقام في 12 فبراير 2023. ويحظى ماراثون دبي بشعبية كبيرة على الساحة الرياضية العالمية، ويعتبر أحد أسرع سباقات الجري للمسافات طويلة العالمية والتي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم. ومع بدء العد التنازلي لماراثون دبي 2023 يتطلع منظمو السباق إلى الترحيب بالعدائين من جميع المستويات والأعمار والجنسيات للمشاركة في ماراثون دبي لمسافة 10 كيلومترات الرائج بشكل كبير وسباق Fun Run بطول 4 كيلومترات.

وقال بيتر كونيرتون، المدير العام لشركة Pace Events المنظمون والمروجون لماراثون دبي: "تشير ردود الفعل الواردة من رياضة الماراثونات إلى أن المنافسين حريصون على الانضمام إلينا في خط البداية في 12 فبراير. تغير العالم بشكل كبير منذ آخر مرة نظمنا فيها الحدث في الأسابيع التي سبقت الوباء العالمي، ولكن الرغبة القوية للجري واللياقة البدنية لا تزال على مستوى عالٍ".

وأضاف: "تستمر عمليات التسجيل للمشاركة في الماراثون على مستوى ما قبل الجائحة، ولا يزال بإمكان المتسابقين الذين يرغبون في تحدي أنفسهم في أحد سباقاتنا الثلاثة تأمين مكان في الفئة التي يختارونها من خلال التسجيل من خلال الموقع الرسمي للحدث". ولأول مرة في تاريخه، سينطلق ماراثون دبي يوم الأحد بعد التغيير في أسبوع العمل في الإمارات، وسيبدأ وينتهي الماراثون حول برج العرب ومدينة جميرا. ويقام ماراثون دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع العديد من الدوائر الحكومية في دبي، وقد عزز ماراثون دبي مكانته على مر السنين باعتباره السباق الطويل الأول في المدينة للنخبة والهواة على حد سواء والذي يسجل فيه أفضل الاوقات القياسية.