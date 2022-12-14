نادي الكويت يتعاقد مع مساعد مدرب التعاون

كشف نائب رئيس نادي التعاون الإماراتي، عبدالعزيز منقوش، عن انتقال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، البحريني علي عبدالمجيد، للعمل في نادي الكويت الكويتي، بعد فترة من العمل مساعداً للمدرب بدر طبيب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وأوضح منقوش لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى له التوفيق، وهو مدرب جيد، وكان دوره واضحاً في معاونة الجهاز الفني، لكننا لم نمانع في انتقاله للتدريب في الكويت، وهذه هي توجهاتنا، إذ نقف مع اللاعب والمدرب، وندعم تطلعات الجميع».

بدوره، قدم المدرب شكره لإدارة النادي، ووصف المرحلة التي عمل بها بأنها كانت إيجابية، على الرغم من قصر مدتها.

وقال: «تجربة التدريب في نادي التعاون أفادتني كثيراً، وتعرفت إلى ثقافة الكرة الإماراتية عن قرب، وقرار انتقالي لا يتعلق بالمال، بل لخوض تجربة أخرى، هي امتداد للتجارب التي خضتها في السعودية».