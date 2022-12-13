ختام كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة في أبوظبي

اختتم المنتدى العالمي للملاكمة أعماله بالجمعية العمومية للعبة (الكونغرس) التي استضافتها أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وناقشت أسرة الملاكمة من خلاله نهج حوكمة يركز على الرياضيين بشكل أساسي، وتأمين مكان للاتحاد الدولي للملاكمة في الألعاب الأولمبية.

كما نُظمت ليلة لأبطال الملاكمة بفندق كونكورد أبراج الاتحاد - أبوظبي، تألفت من ثمانية نزالات، تنافس فيها نخبة من نجوم الملاكمة تقدمهم الإماراتي عامر حسين علي سعيد، والبحريني دنيس لاتيبوف، والفرنسي سفيان أوميها، والأوزبكي باخودير جالولوف، والكوبي رونيل إغلاسياس، والإيطالية إرما تيستا.