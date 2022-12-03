5000 رياضي يشاركون في انطلاق بطولة العالم للسبارتن بأبوظبي

تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2022، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وسبارتن العلامة الأبرز في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، للعام الثاني على التوالي، في صحراء الوثبة، حيث يستقطب الحدث أكثر من 5000 رياضي من 75 دولة حول العالم. ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية. وتنطلق بطولة العالم للفرق سوبر غداً، وتنطلق بالتوازي مع الحدث فعاليات بطولة بيست العالمية للفئات العمرية وبطولة أوبن بيست المفتوحة اليوم. كما يقام سباق أوبن سوبر للفرق، وبطولات أوبن سوبر وأوبن سبرينت وكيدز أوبن، يوم غد.