23 ميدالية للمنتخب في اليوم الثاني للألعاب العالمية

حصد المنتخب الوطني لأصحاب الهمم 23 ميدالية (ذهبيّة وثماني فضيّات وست برونزيات) في اليوم الثاني من دورة الألعاب العالميّة للإعاقة الحركيّة والبتر «IWAS» المقامة حالياً في البرتغال.

وحصد عبدالله الغافري لاعب المنتخب للسباحة الميدالية البرونزية في سباق 50م حرّة وهو أول من صعد على منصّات التتويج من بين أعضاء المنتخب، وتقلد يحيى البلوشي ذهبيّة سباق 200م فئة T46، ثم عادت عائشة الخالدي لتحصد ذهبيّة رمي القرص، وفاز أحمد نواد بذهبيتي سباق 200م و1500م، وفرضت مريم الزيودي سيطرتها بحصاد ذهبيّة منافسات رمي الرمح، وحقّق بدر الحوسني صدارة سباق 1500م والذهبية، كما حصل عبدالله مسباحي على ذهبيّة رمي القرص.

واستمرّ حصاد الذهب لعناصر المنتخب الوطني لرفعات القوّة حيث حصل زايد الأنصاري على ذهبيّة وزن تحت 80 كيلوغراماً كما نال برونزيّة الوزن نفسه، واستطاعت موزة الزيودي إضافة ميدالية ذهبيّة في وزن تحت 55 كيلوغراماً بأفضل رفعه في البطولة بوزن 70 كيلوغراماً.

وأضاف لاعبو المنتخب الوطني تسع فضيّات لسجلّات إنجازاتهم عن طريق «ذكرى الكعبي» في رمي القرص، وسارة الجنيبي في رمي القرص، وبدر الحوسني في سباق 200م، ومحمد الشحّي بفضيتي سباق 200م وسباق 1500م، وأحمد الحوسني في رمي القرص ومريم المطروشي في رمي الرمح، كما حصد أحمد البلوشي فضيّة رفعات القوة للوزن المفتوح.

هذا وقد ضمّ سجلّ برونزيات ألعاب القوى كلاً من محمد المزروعي، ونوره الكتبي، وشيخة المازمي وثريّا الزعابي.