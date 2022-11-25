منصور بن محمد يتوّج الفائزات في «دورة الشيخة هند»

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، فرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي اختتمت نسختها العاشرة مساء أمس، بمشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1500 رياضية، تنافسن في 10 رياضات.

وتقدّم سموه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام، والرياضة النسائية بشكل خاص.

وهنّأ سموه جميع الفائزات والمشاركات في هذه الدورة المتميزة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر «مكتبة محمد بن راشد».

وأضاف سموه: «حرص مجلس دبي الرياضي دائماً على الالتزام بنهج دولة الإمارات في دعم المرأة في شتى المجالات، وعمل على تمكينها في المجال الرياضي، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التنافسية والمجتمعية على مدار العام، وفي مختلف الرياضات، لكن هذا الحدث السنوي يحتل مكانة مميزة في برامج المجلس، ولدى القطاع الرياضي عموماً، لما له من خصوصية اكتسبها من الاسم الغالي الذي يحمله، وكذلك دور هذا الحدث في نشر ممارسة الرياضة وتطوير مستوياتها، حتى أصبحت الدورة الحدث السنوي الأهم على مستوى رياضة المرأة، واستقطبت على مدار 10 سنوات مشاركة أكثر من 360 جهة حكومية وخاصة مثلها أكثر من 7000 رياضية، معظمهن إماراتيات».

وحضر حفل التتويج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وموزة المري، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام المجلس.

وتصدرت شرطة دبي في عدد الميداليات الملونة بثماني ميداليات.

وثانياً، لاعبات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بست ميداليات، وثالثا لاعبات هيئة الطرق والمواصلات بدبي بـ 5 ميداليات، بينما حققت لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أربع ميداليات. وحصدت لاعبات بلدية دبي 3 ميداليات.