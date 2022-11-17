«دولية دبي لكرة السلة» بنكهة الـ «NBA» في يناير المقبل

كشف مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث، الشريكة مع «بريزما لإدارة العلاقة العامة» في تنظيم النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ناجي الجابري، عن تغييرات جذرية من النواحي التنظيمية للبطولة التي تستضيفها دبي في 27 يناير المقبل، أبرزها زيادة السعة الجماهيرية، وأرضية صالة مصممة وفقاً لمعايير دوري المحترفين الأميركي الشهير «NBA».

وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الارتقاء بالنواحي التنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الشركة المنظمة، بما يخدم الخروج بالنسخة 32 بالمظهر الحضاري الذي يليق بأعرق وأكثر البطولات استمرارية في آسيا».

وأوضح: «منذ الإعلان مطلع الشهر الجاري عن توقيع اتفاقية مع اتحاد السلة الإماراتي، تتولى من خلالها شركة بريزما بالتعاون مع شركة الجيل الجديد تنظيم البطولة في نسختها الـ32؛ ركزت آليات العمل في كيفية الارتقاء بالجانب التنظيمي للبطولة التي تشهد على الدوام إقبالاً كثيفاً وكرنفالات من الجاليات المقيمة على أرض الدولة، خصوصاً الفلبينية والسورية واللبنانية والأردنية، كان من أبرزها تصميم أرضية الصالة بما يتماشى مع أسلوب مباريات الدوري الأميركي للمحترفين الشهير (NBA)، من حيث زيادة السعة الاستيعابية عبر مدرجات مؤقتة على أرضية الصالة، وتخصص لفئة الـ(VIB) من عاشقي كرة السلة».

وأضاف: «تتضمن التعديلات الجديدة المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لمباريات كرة السلة وضع لوحات إعلانية رقمية كبيرة أمام دكتي بدلاء الفريقين، بما يضمن توفير حماية أكبر للاعبين والبقاء على حركتهم في منطقة مغلقة، وإتاحة حرية الحركة فقط للمدرب وأجراء التبديلات».

وأشار الجابري إلى مجموعة الفعاليات المرافقة للمباريات، وقال: «تم اعتماد جدول للفعاليات خلال شوطي المباريات مستوحاة من كبرى البطولات العالمية خصوصاً (NBA)، ومنها مسابقات وسحوبات خاصة للجمهور، وأخرى تتعلق بكرة السلة، كالرميات الثلاثية وغيرها، بجانب التعاقد مع أفضل موزعٍ موسيقي (دي جي) في المنطقة لإثراء الحس الحماسي سواء أثناء المباريات أو على مدار الفعاليات».

وتابع: «معايير جديدة تم اعتمادها للمرة الأولى بتاريخ البطولة من الناحية التنظيمية، عبر طرح التذاكر بصورة إلكترونية، بما يوفر سرعة أكبر وجهداً أقل أمام الجمهور، بدلاً من الأسلوب القديم المتبع، الذي يفرض طوابير انتظار أمام أكشاك البيع».

وعن هوية وأعداد الفرق المنافسة في النسخة 32، اختتم الجابري بقوله: «تحرص كبرى أندية السلة في آسيا وإفريقيا على تسجيل حضورها الدائم في بطولة دبي الدولية، إلا أن التوجه السائد يكمن في اقتصار المشاركة على 8 إلى 10 أندية، حفاظاً على نظام البطولة، وترك الفرصة أمام النخبة للمنافسة على اللقب، وحالياً نقوم بدراسة الملفات المقدمة من الأندية قبل تحديد القائمة النهائية لأسماء الأندية المشاركة نهاية الشهر الجاري».