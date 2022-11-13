أرقام قياسية غير مسبوقة في سباق «دبي القابضة سكاي رن 2022»

أعلنت «دبي القابضة» عن أسماء الفائزين في الدورة الـ17 من سباق «دبي القابضة سكاي رن»، الذي أقيم أمس في «جميرا أبراج الإمارات»، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، ومجلس دبي الرياضي، و«مؤسسة الجليلة».

وشهد السباق الذي افتتحه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مشاركة قياسية لمئات العدّائين من 40 جنسية مختلفة، وفئات عمرية تراوحت بين 16 و78 عاماً، شملت 12 فريقاً و19 مشاركاً من عدّائي النخبة العالميين و81 متسابقة، وشارك أيضاً فرق من العديد من المؤسسات والشركات في دبي، بما فيها «دبي القابضة»، ومجموعة جميرا، وغرفة دبي للتجارة، والطاير للسيارات.

وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة، حقّقها أسرع متسابقين عن فئة الرجال والنساء، الذين تُوِّجوا بلقب أبطال العالم لأول بطولة عالمية لجري الدرج التابعة للاتحاد الدولي للجري، إذ صعدت أسرع عدّاءة في السباق يوري يوشيزومي من اليابان 52 طابقاً، وصولاً إلى قمة مبنى «جميرا أبراج الإمارات» الشهير في ثماني دقائق و14 ثانية، فيما أنهى أسرع عدّاء سوه واي تشينغ من ماليزيا السباق في ست دقائق و52 ثانية، وحقق الفريق الفائز فيرست كوليكشن «B» رقماً قياسياً، حيث تسلّق 1334 درجة سلم في 17 دقيقة و14 ثانية. وقامت «دبي القابضة» بعد انتهاء السباق بتقديم الدروع والجوائز النقدية للفائزين بدورة هذا العام.

كما أكمل العدّاء الإيطالي جيوفاني بوتينزا، البالغ من العمر 78 عاماً، وهو أكبر المشاركين سنّاً، السباق أربع مرّات على التوالي، محقِّقاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السباق، ومحطّماً رقمه السابق الذي حققه في عام 2019، عندما أكمل السباق ثلاث مرات على التوالي. وأنهى جيوفاني دورته الأولى في 13 دقيقة و49 ثانية، ثم أنهى دورته الثانية في 15 دقيقة وثانية واحدة، ودورته الثالثة في 15 دقيقة و56 ثانية، واختتم الدورة الأخيرة في 15 دقيقة و55 ثانية، ليبلغ مجموع فترات الدورات الأربع 60 دقيقة وثانية واحدة.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في «دبي القابضة»، هدى بوحميد: «شهدنا اليوم دورة ناجحة من هذا السباق العريق، واستضافة أولى البطولات العالمية على الإطلاق لجري الدرج التابعة للاتحاد الدولي للجري، حيث تم تسجيل نتائج رائعة من قِبل المتسابقين والمتسابقات من مختلف الفئات المشاركة والفئات العمرية والجنسيات، الذين أبدوا حماساً استثنائياً وروحاً رياضية عالية. وأتوجّه بالتهنئة نيابةً عن (دبي القابضة) إلى جميع المتسابقين على مشاركتهم في هذا السباق الاستثنائي، كما أهنئ الفائزين وأصحاب الأرقام القياسية الذين تلهمنا إنجازاتهم للارتقاء بالسباق، وتحقيق المزيد من النجاح، وأشكر أيضاً داعمي السباق والشركاء، ونتطلّع إلى تنظيم سباق ناجح في العام المقبل».