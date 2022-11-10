طرح تذاكر دوري التنس العالمي.. والأسعار تبدأ من 199 درهماً

أعلن منظمو دوري التنس العالمي عن طرح تذاكر الحدث العالمي والعرض الأقوى على الملعب، الذي يشهد حضور نخبة من أكبر وأهم نجوم التنس وكبار نجوم عالم الموسيقى الغناء العالميين، في مهرجان رياضي غنائي غير مسبوق حافل بالمتعة والترفيه.

وتبدأ أسعار تذاكر الحدث العالمي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من 199 درهماً إماراتياً، وتتوافر تذاكر المهرجان الرياضي الموسيقي عبر الإنترنت، حيث يمكن لعشاق الفعاليات الترفيهية والرياضية من مختلف أنحاء المنطقة حجز موقعهم لمتابعة منافسات التنس المشوقة على مدار ستة أيام، والتي تشهد حضور نجوم الرياضة، ومن ضمنهم نوفاك ديوكوفيتش ونيك كيريوس وإيغا سوياتيك.