مربط دبي يستعرض جمال خيوله في مهرجان الشارقة

أحرز مربط دبي للخيول العربية المركز الأول في ختام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي الإنتاج المحلي الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وتمكن مربط دبي من تصدر المتبارين على ألقاب البطولة، بعد منافسات شرسة بين أجمل الخيول العربية الأصيلة المنتجة محليا من المرابط الوطنية، تتقدمها مرابط عالمية كمربط عجمان ومربط الإمارات ومربط البداير ومربط الهواجر.

وافتتحت المهرة المتميزة "دي شيخة" سجل ألقاب مربط دبي في البطولة بذهبية مهرات عمر السنة، وهي من الفحل "ع ج مرزان" والفرس "دي شيهانة"، ونالت المهرة "دي راما" فضية المهرات، وهي من الفحل "إف إيه إل رشيم" والفرس العالمية "دي عجايب"، ثم أضافت الفرس "دي غرام" فضية الأفراس، وهي من الفحل "إف إيه إل رشيم" والفرس الأسطورة العالمية "إف تي شيلا". ومكنت حصيلة الألقاب مربط دبي من احتلال المركز الأول كما جرت العادة منذ سنوات.

