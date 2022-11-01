مزاد في دبي على قميص بنزيما "التاريخي".. ومقتنيات لميسي ونيمار ومحمد صلاح

تستضيف دبي نخبة نجوم العالم في كرة القدم للمشاركة في مبادرة خيرية تنظمها (مؤسسة أمساك الدولية) التي يرأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع "نور دبي" عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي يخصص عائدها لمساعدة الأطفال الأيتام وتقام الفعالية بمشاركة أشهر نجوم كرة القدم الدوليين.

وتتضمن المبادرة فعاليات مختلفة تتصدرها إقامة مباراة كرة قدم خيرية في نادي النصر يوم 16 نوفمبر الجاري يشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم العالميين يتقدمهم السنغالي مامادو ساكو نجم المنتخب الفرنسي ولاعب أندية باريس سان جيرمان وليفربول وكريستال بالاس ومونبيليه، والمهدي بن عطية نجم المنتخب المغربي ولاعب أندية يوفنتوس وبايرن ميونخ وروما سابقًا.

كما يشارك في مباراة النجوم أيضًا باكاري سانيا نجم المنتخب الفرنسي وناديي أرسنال ومانشستر سيتي السابق، واللاعب الفرنسي إشيار ديا نجم نادي يني ملطية سبور التركي، واللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أندية أستون فيلا وليفربول وكريستال بالاس سابقًا ودي سي يونايتد الأمريكي حاليًا، إلى جانب العديد من النجوم العالميين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقًا.

وسيتم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة وذلك خلال المزاد الخيري الذي يقام في فندق فور سيزونز.

ومن أبرز اللاعبين الذين سيعرضون مقتنياتهم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم لسنة 2022 والذي سيقدم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، كما سيقدم نجوم آخرون مقتنيات لهم وهم: البرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباول بوغبا، وكليان إمبابي.

وعقب انتهاء المزاد الخيري سيتم إقامة حفل خيري يحييه المطرب المغربي سعد المجرد، كما سيقدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية (فري ستايل) فقرة استعراضية بكرة القدم، ويشارك في الحفل أيضًا الرسام العالمي السنغالي بوبو نيانغ.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام في السنغال من خلال بناء مؤسسات تعليمية ومدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية المتنوعة، وكذلك إنشاء مراكز رياضية لتدريبهم على كرة القدم الاحترافية.