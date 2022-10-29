الرزوقي يحتفظ بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.. ولاية رابعة

احتفظ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لولاية رابعة على التوالي، تمتد من 2022 وحتى 2026.

وواصل أبناء الإمارات إنجازاتهم الإدارية على مستوى الاتحاد الدولي للعبة، بعد أن شهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في حلته الجديدة، توزيع الحقائب، من ضمنها تولي النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي والنائب الثاني للاتحاد الآسيوي للكاراتيه راشد آل علي، منصب ممثل للاتحاد الآسيوي في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. كما تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي، وبالإجماع، اختيار الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي جابر الزعابي، لشغل منصب عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

وجاء ذلك في انتخابات الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، التي عقدت على هامش بطولة العالم للناشئين المقامة حالياً في تركيا حتى غدٍ (الأحد)، وشارك فيها 99 اتحاداً وطنياً.