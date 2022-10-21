نادي النصر ينفي بياناً منسوباً لـ"جمعية الجماهير النصراوية" ويؤكد جهة وهمية

أصدر مجلس ادارة نادي النصر الرياضي بياناً صحافياً نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أعرب من خلاله عن استغرابه ونفيه التام لما تداولته بعض منصات التواصل الإجتماعي اليوم، من بيان منسوب لجهة وهمية ليست ذات صفة رسمية تسمى "جمعية الجماهير النصراوية".

وأكد مجلس ادارة نادي النصر الرياضي من خلال البيان الصحافي على جمهوره بالإلتزام بالروح الرياضية والتشجيع المثالي في جميع المسابقات.