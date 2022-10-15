دبي تستقبل 10 آلاف زائر يومياً في المهرجان الرسمي لمشجعي المونديال

تستضيف دبي مهرجان المشجعين الرسمي «بود إكس فيفا»، وهو أحد المهرجانات الرسمية للمشجعين في العالم، الذي يستقبل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع يومياً في وجهة «دبي هاربر» البحرية، متيحة الفرصة أمام الزوّار وعشاق كرة القدم للاستمتاع بالإطلالات المميزة لمعالم دبي المذهلة، والتجارب الترفيهية الفريدة، مع الشاشات الضخمة المصممة خصيصاً بمساحة 330 متراً مربعاً والمزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة.

وتعتبر دبي بين ست مدن في العالم فقط، وقع الاختيار عليها لإقامة مهرجانات رسمية لمشجّعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث إلى جانب «دانة الدنيا»، ستكون المهرجانات أيضاً في لندن وميكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيؤول.

ويمكّن هذا المهرجان الحصري الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط عشاق كرة القدم من التواجد في قلب الحدث طوال فترة بطولة كأس العالم 2022 في قطر. كما يتيح المهرجان، للزوّار فرصة الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية الغامرة التي توفرها أحدث التقنيات، إلى جانب الإطلالات الخلابة لدبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، في تصريح صحافي: «تفخر دبي باختيارها من بين ست مدن لاستضافة مهرجان المشجعين الرسمي لـ(فيفا)، ولا سيما مع هذا الزخم الكبير الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تُقام للمرة الأولى في المنطقة. وتزامناً مع استعداداتنا لاستقبال جماهير كرة القدم وعشاق الرياضة، تسهم الفعالية، التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في (دبي هاربر)، في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما يعزّز نمو السياحة الرياضية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وتمثل علامتا «أديداس» و«دبي هاربر» الشريكين الرسميين للمهرجان. ويبدأ باستقبال الزوار يومياً قبل ساعتين من انطلاق المباراة وحتى الساعة 3:00 بعد منتصف الليل، من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. ويضمّ المهرجان مجموعة من العروض المباشرة المحلية والعالمية ومنسقي الأغاني «الدي جي»، والعديد من الأنشطة والألعاب التنافسية والفعاليات المختلفة.

دبي من بين ست مدن عالمية تستضيف المهرجان الرسمي لمشجعي المونديال.