«دي بي ورلد» راعياً رئيساً لبطولة العالم للبادل تنس في دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس «دبي 2022»، أمس، عن تسمية مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) راعياً رئيساً لبطولة العالم للبادل تنس، البطولة الرئيسة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة كل سنتين، وتنطلق في دبي من 31 الجاري حتى الخامس من نوفمبر المقبل على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتقام البطولة، التي أصبح اسمها الرسمي «بطولة العالم دي بي ورلد للبادل تنس - دبي 2022»، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمها اتحاد الإمارات، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، ويصل مجموع جوائز هذه النسخة إلى 500 ألف يورو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم في تصريح صحافي: «يسرنا أن نعلن عن تسمية (دي بي ورلد) راعياً رسمياً رئيساً لبطولة العالم للبادل تنس، حيث تتمتع (دي بي ورلد) بتاريخ حافل في دعم أضخم الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز دور هذه الرعاية في تعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للبادل تنس، وتسليط الضوء على واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «نلتزم في (دي بي ورلد) بدعم المنصّات التي تواصل النهوض بمشهد الرياضة ووضعها في متناول الجميع حول العالم، وقد نجحت لعبة البادل تنس في حصد شعبية هائلة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث قطعت دولة الإمارات أشواطاً في طريقها لتصبح حاضنة عالمية للعبة».

ويخوض المنتخب الوطني للرجال، المكوّن من ثمانية لاعبين، منافسات البطولة لأول مرة على أرضه، في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة، بما فيها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل ودول أخرى. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول البطولة، بما في ذلك القرعة الرسمية ومواعيد المباريات وأسعار التذاكر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.