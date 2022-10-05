عبدالله إبراهيم رئيسا للجنة المؤتمرات والعضوية بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جاني ميرلوا رئيسا لدورة جديدة، كما احتفظ الامين العام والمدير المالي بالتزكية بمنصبهما لفترة أربع سنوات مقبلة. ومن جانب اخر تم اختيار الزميل عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، برئاسةِ إحدى لجانِ الاتحاد الآسيوي للصحافةِ الرياضيّة الهامة والجديدة، وهي لجنة المؤتمرات والعضوية، وذلك في الانتخاباتِ التي أقيمت في روما.

ووجه عبدالله إبراهيم كل الشكر للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية لثقته به في مجال الصحافة الرياضية خاصة، والاعلام الرياضي عامة بتسميته رئيسا لهذه اللجنة الجديدة. وقال في تصريح صحافي: "نسأل التوفيق والنجاح لخدمة صحافتنا". وشهد الاجتماع قرارًا بتشكيل 3 لجان جديدة: لجنة تدريب المراسلين الشباب برئاسة سوبود مالا باروا (الهند) ولجنة تسويق برئاسة الرئيس الآسيوي هيدون جونغ (كوريا).