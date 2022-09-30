سعيد بن مكتوم رئيساً للجنة المنظمة لمونديال البادل تنس

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمّ اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس، التي تستضيفها دبي في الفترة من 31 أكتوبر حتى الخامس من نوفمبر المقبلين، على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويترأس اللجنة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، وتضم في عضويتها إسماعيل الهاشمي، نائباً للرئيس، وخليفة خوري، وناصر آل رحمة، وأحمد الخاجة، أعضاءً، وحسن المزروعي مديراً للبطولة، وعيسى المرزوقي نائباً لمدير البطولة، وعبدالكريم العارف عضواً، وعواطف السويدي عضواً.

وأشاد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بالجهود التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورعايته البطولة، بما يعكس دعم سموه المستمر للعبة البادل تنس التي حققت انتشاراً واسعاً في الإمارات، بفضل توجيهات ودعم سموه اللامحدود لها.

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم في تصريحات صحافية أن اللجنة المنظمة ستعمل على مدار الساعة لضمان نجاح هذا الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في دبي، وحشد كل الطاقات والإمكانات من أجل إخراجه على أفضل وجه ممكن، و بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات وسمعة دبي كمركز عالمي لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى.

كما أثنى الشيخ سعيد بن مكتوم، على جهود كل من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعاونهما لتوفير مقومات النجاح للبطولة، وإلى سوق دبي الحرة على استضافة البطولة، حيث سيتم تجهيز ثمانية ملاعب لاحتضان المنافسات على مدار ستة أيام، منها الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، الذي يتسع لـ5000 مشجع.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم: «نحن متحمّسون لاستضافة بطولة العالم للبادل تنس، التحضيرات تسير بشكل جيد، ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد، وستبذل اللجنة المنظمة كل جهودها لتكون نسخة دبي 2022 إحدى أفضل البطولات في تاريخ بطولة العالم للبادل تنس، وسنحرص على توفير أجواء مميزة للجماهير، لمتابعة المنافسات المثيرة والاستمتاع بالأداء القوي لنجوم اللعبة العالميين».

وتتضمن منافساتها فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة، وتضم الدول المشاركة في فئة الرجال والسيدات أبرز المنتخبات العالمية في لعبة البادل تنس.