فتح باب التسجيل للمشاركة في «أبوظبي للمحامل الشراعية 22 قدماً»

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، على أن يتم إغلاقه يوم غد الخميس. وسيقام السباق على كورنيش العاصمة السبت المقبل لمسافة سبعة أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة في ظل تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى، فضلاً عن كون هذه الفئة هي المعنية بالشباب.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقامة سباقين الأول سباق ياس لفئة 22 قدماً والثاني النوف لفئة 43 قدماً، وذلك بعد العودة من التوقف الصيفي الذي استمر لأكثر من ثلاثة شهور.

وأكد مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي ماجد المهيري، أن السباقين الماضيين شهداً إقبالاً كبيراً على الحضور والمشاركة من مختلف الفئات خصوصاً سباق النوف، وهو ما يبشر بمشاركة كبيرة في سباق أبوظبي المقرر له السبت المقبل على كورنيش العاصمة.