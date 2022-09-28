«قوارب التجديف المحلية» تنطلق الأحد في قناة دبي المائية

تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية يوم الأحد المقبل انطلاقة الموسم رقم 27 لمنافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي يحتضنها وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التنسيق مع الشركاء والداعمين من أجل إنجاح التظاهرة المرتقبة والتي تأتي في فاتحة منافسات بطولة دبي التي تؤهل إلى المشاركة في شوط كأس آل مكتوم أغلى بطولات التجديف والذي سيقام في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تجمع التظاهرة الكبيرة ما يزيد على 400 فرد من بين ملاك ونواخذة و(سكونيين) وبحارة (جريرة) يتنافسون على المراكز الأولى في الشوطين الرئيسين الأول للقوارب المحلية والثاني شوط الفئة المفتوحة والمخصص لقوارب الشركات والمؤسسات، إضافة إلى قوارب من دول مجلس التعاون الخليجي. واختار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قناة دبي المائية في المنطقة الواقعة في الجداف قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية والتي تعتبر مسطحاً مائياً مثالياً لمثل هذا السباق حيث تتخذ مجرى انسيابياً طوله يزيد على ثلاثة كيلومترات حتى خور دبي يناسب مسار السباق الذي يصل إلى 2.3 كيلومتر وتتخلله عوامات المسار.