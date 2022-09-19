«سلطان الخير» يحلّق بلقب «ياس» للمحامل الشراعية

حلّق المحمل «سلطان الخير» لعادل الحمادي بلقب سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظّمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس، على كورنيش العاصمة.

وحصل بطل السباق الذي أقيم لمسافة ثمانية أميال على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل في المركز الثاني «الصاروخ» لعمر حسين المرزوقي، وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، وحل ثالثاً «الظفرة» لعبدالله مروان عبدالله الحمادي، وحصل على 25 ألف درهم، فيما كان المركز الرابع من نصيب «اقلاع» لأكاديمية أبوظبي البحرية، وحصل على 23 ألف درهم، واحتل المركز الخامس «مفارج» لأكاديمية أبوظبي البحرية، وحصل على 21 ألف درهم، أما المركز السادس فكان من نصيب «ذيبان» لعلي طارش عتيق القبيسي، وحصل على 20 ألف درهم، وذهب المركز السابع إلى «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي، ليحصل على 19500 درهم، وثامناً حل «صاروخ» لعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الذي حصل على 19 ألف درهم، وتاسعاً حل «شايم» لعبدالرحمن علي الحوسني، وحصل على 18 ألف درهم، أما المركز العاشر فقد أحرزه «الرائد» لمحمد سعيد عتيق المهيري، وحصل على 18 ألف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الأولى مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، ومدير إدارة الرياضات البحرية، ماجد المهيري.

من جهته، وجّه مدير إدارة الرياضات البحرية، ماجد المهيري، الشكر للمشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة للسباقات، وأهمها القياسات الفنية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواجهة «كورونا».

وعبّر عن سعادته بالوجود الكبير للشباب في السباق، مؤكداً أن الإقبال على المشاركة يؤكد أن الجميع على أعتاب موسم حافل بالإثارة والحماس وقوة المنافسة بمختلف السباقات المتبقية.