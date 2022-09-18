تحديد المتأهلين لنهائي كأس السلة اليوم

يحل فريقا شباب الأهلي والنصر في السابعة والربع من مساء اليوم، ضيفين على فريقي الشارقة والوصل، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة لمرحلة الرجال، تحدد نتائجها هوية طرفي المباراة النهائية التي ستقام الأربعاء المقبل.

ويعد لقاء شباب الأهلي والشارقة، بمثابة القمة المبكرة، إذ يطمح «الملك» لمواصلة الدفاع عن لقبه في «كأس الاتحاد» بعد أن توج بها العام الماضي، فيما يسعى «فرسان دبي» لبلوغ النهائي، وتأكيد جدارتهم بثلاثية الموسم الماضي (الدوري - كأس رئيس الدولة - كأس نائب رئيس الدولة) التي على حساب الشارقة.

ويتشارك فريقا الوصل والنصر الطموحات ذاتها، بالعودة إلى المباريات النهائية، والسعي لخطف لقب هو الأول لـ«الإمبراطور» منذ تتويجه بلقب كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019، والأول لـ«العميد» منذ فوزه بكأس نائب رئيس الدولة لموسم 2019-2020.