الأنغولي أميلو كويسا بطلاً للنسخة الإفريقية الثالثة من «محاربي الإمارات»

توج الأنغولي أميلو كويسا بلقب النسخة الإفريقية الثالثة (32) من سلسلة بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة على حساب كيفين عمر من جزر القمر في النزال الرئيس بوزن خفيف الثقيل، الذي أقيم أول من أمس بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، وجاء فوز كويسا في أول ثلاث دقائق من النزال بالضربة القاضية الفنية.

وتوج رئيس الاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي، البطل الأنغولي أميلو كويسا بالإضافة إلى الفائزين في النزالات الـ13 الأخرى، بحضور مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي صالح الجزيري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث فؤاد درويش.

وفي بقية النزالات فاز المغربي بدرالدين دياني على منافسه الأنغولي شدو إسبرانزا في وزن المتوسط، وتغلب الكاميروني جواريس على سليفستر تشيفنبو من زيمبابوي في وزن الريشة، وفاز الكونغولي برنس عون على منافسه الجنوب إفريقي ثياني مانديلا في وزن الثقيل.

وحقق العاجي إيمانويل جنازي فوزاً مستحقاً على منافسه الكاميروني ماكسويل نانا في وزن الثقيل، وفي نزال السيدات تفوقت الجزائرية نورا كورنلي على منافستها المغربية أسماء أباش.