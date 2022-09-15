مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق 27 فبراير

أعلن نادي دبي للفروسية عن روزنامة الموسم الجديد لسباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، الذي سينطلق في السابع من نوفمبر المقبل، بينما أبرز سباقات الموسم الذي يتمثل في مهرجان محمد بن راشد للقدرة فسينطلق في 27 فبراير من العام المقبل.

وسيشهد موسم 2022-2023 إقامة 26 سباقاً متنوعاً ما بين سباقات رئيسة وتأهيلية ومخصصة للسيدات، والأمر نفسه بالنسبة إلى الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية، إذ سيبدأ الموسم بإقامة سباق كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة في السابع من نوفمبر المقبل.

في المقابل، ينطلق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في 29 ديسمبر بإقامة سباق السيدات، ثم سباق الإسطبلات الخاصة في الثالث من يناير، وكأس اليمامة المخصص للفرسات في الرابع من الشهر نفسه، بينما يقام السباق الرئيس على كأس ولي عهد دبي في السابع من يناير.

أما مهرجان محمد بن راشد للقدرة فسيضم أربعة سباقات، ويبدأ بسباق السيدات في 27 فبراير، ثم سباق الإسطبلات الخاصة في 28 فبراير، ويقام سباق جميلتي في الأول من مارس، بينما يقام كأس محمد بن راشد في الثالث من مارس.