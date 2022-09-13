نادي الذيد يقدم الإيطالي سيموني مشرفاً فنياً

قدم نادي الذيد، الإيطالي ماركو سيموني، مشرفاً فنياً لقطاع كرة القدم في النادي، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمه بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم بن هويدن، والخبير الرياضي سعيد العاجل، وعدد من المسؤولين الرياضيين.

وأكد هلال مواصلة مجلس الشارقة الرياضي تقديم الدعم المستمر للنادي، وجميع الأندية من أجل تحقيق آمال الإمارة الباسمة. من جانبه أكد بن هويدن أن الخبير ماركو سيكون إضافة جديدة مهمة، وأن النادي وضع خطة تواكب المرحلة المقبلة.