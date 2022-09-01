فتح باب التسجيل في «ترايثلون دبي للسيدات»

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2022»، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في الثاني من أكتوبر المقبل، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية. وتتيح اللجنة المنظمة التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية، وجميع الجنسيات، من داخل الدولة وخارجها، بداية من عمر 15 سنة فما فوق، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس www.dubaisc.ae. ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة، وتشهد فئات عدة.