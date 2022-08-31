«تورك» للدراجات الهوائية يعسكر في سلوفينيا

ينظم فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو فريق من المواطنين الإماراتيين الهواة، معسكراً في سلوفينيا، بدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» و«الاتحاد للطيران»، تجسيداً للمسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الوطنية والفرق المحلية لدعم الشباب والرياضة.

ويقيم فريق تورك تدريباته لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة ثمانية دراجين إماراتيين، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد، وأبرزها المنافسات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبطولة السلم للدراجات الهوائية الأكبر من نوعها في العالم لمنافسات هواة الدراجات الهوائية، كما يتطلع الفريق للمشاركة في طواف البحرين هذا العام.

وقال مدير فريق «تورك»، زعل خليفة بن زعل، إن «اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر، جاء بالنظر لأهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توفر التجهيزات اللازمة من أجل التحضيرات، ووجود التضاريس التي تسهم في رفع مستويات الدراجين وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية».

ووجه بن زعل الشكر للمؤسسات الوطنية الداعمة لهذا المعسكر، بما يعكس اهتمامها بالتفاعل مع المجتمع، وتحفيز أبناء الوطن في شتى المجالات، ومنها الرياضة، إيماناً بأهميتها عموماً، والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، في تحقيق فوائد عديدة، والاستفادة مما وفرته القيادة الرشيدة من منشآت وبطولات لهذه اللعبة الرياضة ذات الانتشار المتزايد في الدولة.