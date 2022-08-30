ماتيوس سعيد بإقامة معسكر منتخب ألمانيا في دبي

عبّر لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية وقائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 1990 عن سعادته بزياراته المستمرة لدبي سنوياً، وإعجابه بما يشاهده من تطور ومعالم سياحية وحضارية جديدة في كل زيارة من زياراته التي زاد عددها على الـ100 زيارة حتى الآن.

وقال ماتيوس الذي يعمل أيضاً سفيراً للاتحاد الألماني لكرة القدم ونادي بايرن ميونيخ ويعمل مع اللجنة الفنية للاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه سعيد أيضاً باختيار دبي مقراً لاستعدادات المنتخب الألماني لنهائيات كأس العالم المقبلة، مشيراً إلى أن دبي تعد اختياراً مثالياً لإقامة المعسكر التدريبي الذي يسبق نهائيات كأس العالم المقبلة كونها تضم منشآت رياضية متطورة ومناطق جذب سياحية عالمية المستوى.

جاء ذلك، خلال زيارة النجم الألماني لمقر مجلس دبي الرياضي، حيث التقى أمين عام المجلس سعيد حارب بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة ومسؤول العلاقات الخارجية في المجلس عمران الجسمي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الرياضية التي تربط بين الجانبين والاستعدادات الجارية لحضور منتخب (الماكينات الألمانية) الى دبي التي وصفها ماتيوس بأنها مدينة الابتسامة والسعادة، حيث قال إنه أينما ذهب يجد الابتسامة والمعاملة الطيبة والترحيب الكبير حتى من الذين لا يعرفون أنه لاعب كرة قدم شهير، كما أشاد بالتعامل الراقي والخدمات المتطورة السريعة التي وجدها أثناء إنجاز معاملاته في دبي. وأكد سعيد حارب «التقدير الكبير للكرة الألمانية والعلاقة المتينة التي تجمع بين الكرتين الإماراتية والألمانية والزيارات الكثيرة لفرق الأندية والمنتخبات الألمانية الى دولة الإمارات لإقامة معسكرات تدريبية سنوية».

وفي ختام اللقاء قدم حارب النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشرح للنجم الألماني القيم والقصص التي يحملها الكتاب والتي تؤرخ لمراحل مهمة من تطور دبي والدولة.