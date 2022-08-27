الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية في الدوري الإماراتي.. العين عريس الحفل

صبغ نادي العين لكرة القدم حفل جوائز رابطة المحترفين، اليوم السبت، باللون «البنفسجي» بعد أن حصل على نصيب الأسد فيها بحصده تسعة جوائز كاملة، إذ نال لاعبه بندر الاحبابي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، ونال زميله، التوغولي لابا كودجو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والحذاء الذهبي لهداف المسابقة بالإضافة إلى جائزة أجمل هدف، فيما نال زميله المغربي سفيان رحيمي جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور وحصد الحارس خالد عيسى على جائزة «القفاز الذهبي»، وتوج زميلهم البرازيلي ايريك جورجنيس بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة لاعب، ونال مدربهم، الأوكراني سيرجي ريبروف، ونال النادي جائزة أفضل حضور جماهيري.



جوائز موسم 2021-2022

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن: لاعب فريق العين، الدولي بندر الاحبابي.

جائزة أفضل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي: لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو.

جائزة افضل لاعب من اختيار الجمهور: لاعب فريق العين الدولي المغربي سفيان رحيمي.

جائزة القفاز الذهبي: حارس مرمى العين الدولي خالد عيسى.

جائزة أجمل هدف: لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو.

جائزة الحذاء الذهبي: لاعب فريق العين، الدولي لابا كودجو.

جائزة الفتي الذهبي لأفضل لاعب واعد اماراتي: لاعب فريق شباب الأهلي حارب سهيل.

جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب من مواليد الدولة: لاعب فريق العين، البرازلي ايريك جورجنيس.

جائزة القائد لأفضل مدرب إلى مدرب: مدرب فريق العين، الاوكراني سيرجي ريبروف.

أكثر الحضور جماهيري: نادي العين.

جائز التمير: لنادي الجزيرة