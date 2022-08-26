«دي بي وورلد» تطلق جولة إلكترونية عالمية للغولف.. ودبي تستضيف النهائي

أعلنت جولة «دي بي وورلد» عن إطلاق مسابقة إلكترونية جديدة لرياضة الغولف، تفتح أبوابها لجميع اللاعبين حول العالم بداية من 31 الجاري، في الولايات المتحدة الأميركية، على أن يكون النهائي بدبي في 16 نوفمبر المقبل. وستقام هذه الجولة الإلكترونية الفريدة من نوعها بالتعاون مع لعبة الجولة العالمية الرائدة للغولف من «توب غولف»، عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وبالشراكة مع «دريم هايك» للألعاب الإلكترونية الرياضية، وستتكون النسخة الأولى لهذه الجولة الإلكترونية من أربع مراحل، تقام على ملعب «وولف كريك للغولف» في نيفادا بالولايات المتحدة، على أن يقام النهائي بضيافة جناح «دي بي وورلد» (موانئ دبي العالمية) عالي التقنية في «مدينة إكسبو دبي».

وتُعدّ المسابقة أحدث تعاون بين مجموعة الجولة الأوروبية و«توب غولف للترفيه» و«دريم هايك» للألعاب الرياضية الإلكترونية، وسبق في عام 2020، تضافر جهود هذه المنظمات لإطلاق الجولة الإلكترونية الأوروبية للغولف على منصّة الغولف العالمية، التي شهدت أكثر من 750 ألف مشاركة، وخمسة ملايين جولة لعب على مدار موسمين. وقال ريتشارد بون، العضو المنتدب لشركة الجولة الأوروبية للإنتاج في تصريح صحافي: «بدعم من شريكنا في البطولة، (موانئ دبي العالمية)، سيكون حدثاً رائعاً يقام في جناح (دي بي وورلد) المثير للإعجاب في (إكسبو دبي)، والذي يتضمن شاشة 8K، وهو أمر مذهل لأفضل اللاعبين المشاركين للتنافس للحصول على فرصة أن يكون أحدهم بطلاً للجولة الإلكترونية من (دي بي وورلد)».