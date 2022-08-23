«دولية دبي للشطرنج» تنطلق 27 الجاري بمشاركة 170 لاعباً

تنطلق بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ22 في الـ27 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل، بمشاركة تزيد عن 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، وبمجموع جوائز تبلغ 50 ألف دولار للمراكز من الأول إلى الـ15، وتبلغ جائزة المركز الأول 13.000 دولار بالإضافة لكأس البطولة. كما تم تخصيص جوائز خاصة لأفضل النتائج في الفئات التصنيفية وجائزة لأفضل لاعبة وأفضل لاعب إماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامه نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتحدث فيه رئيس مجلس إدارة النادي خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي، بحضور مدير البطولة سعيد شكري الأمين العام للنادي، وعثمان عبدالله مدير الجهاز الفني، والمنسق العام للبطولة الأستاذ محمد الحسيني.

وقال خالد الفلاسي إنها أول نسخة من البطولة تقام بعد تفشي الجائحة قبل عامين، وتحظى بمشاركة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين الأساتذة الدوليين الكبار.

ومن جانبه، قال سعيد شكري إن من بين المشاركين 107 لاعبين ولاعبات من حملة الألقاب الدولية، وتشارك الإمارات في الحدث بـ17 لاعباً. وأسندت اللجنة المنظمة رئاسة حكام البطولة إلى الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي.

50

ألف دولار مجموع جوائز بطولة دبي للشطرنج.