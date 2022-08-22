البحريني علي عبدالمجيد: التدريب في الدوري الإماراتي طموح أي مدرب يتطلع للنجاح

وصف مساعد مدرب فريق التعاون، البحريني علي عبدالمجيد، التدريب في الدوري الإماراتي بأنه طموح أي مدرب يتطلع للنجاح، وذلك لما يتمتع به من لاعبين ومدربين مميزين، ومنافسات قوية. وقال إن ذلك شجعه للانضمام إلى الجهاز الفني بنادي التعاون، بقيادة المدرب بدر طبيب، الذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنها ثالث محطة له بعد العمل سابقاً في البحرين والسعودية، ويراها مسؤولية يتحملها على عاتقه لتمثيل الكرة البحرينية في الإمارات بأفضل شكل ممكن.

وقال عبدالمجيد: «أطمح لتقديم عمل يعكس كفاءة المدرب البحريني، وأن أسهم مع زملائي في الجهاز الفني بتحقيق أهداف النادي بقيادة المدرب بدر طبيب، وأشعر بسعادة للعمل في الإمارات، وتحديداً في إمارة رأس الخيمة، وسعيد بالمعاملة الراقية والترحيب الذي غمرتني به أسرة النادي».

وتابع: «عندما طرح بدر طبيب الفكرة عليّ رحبت بها، خصوصاً مع تعرفي إلى طموحات مجلس إدارة نادي التعاون في تقديم موسم تنافسي، لذلك قبلت التحدي دون النظر لأي اشتراطات أخرى». وبخصوص العمل في دوري يضم 17 فريقاً، ومدى صعوبة المنافسة، قال: «زيادة عدد الفرق يعني المزيد من المباريات، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على اللاعب، وخطوة ستؤتي ثمارها في المستقبل، خصوصاً في حال استمرار العدد أو زيادته»، متمنياً زيادة عدد الفرق التي تصعد إلى المحترفين مستقبلاً لأكثر من فريقين.

يذكر أن نادي التعاون يقيم معسكراً تدريبياً داخلياً في مدينة العين استعداداً لدوري الهواة.