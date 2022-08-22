الهاشمي: مونديال الفنون القتالية حلقة في سلسلة نجاح البطولات التي تنظمها الإمارات

قال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، إن النجاح الذي حققته بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بأبوظبي، جاء على جميع المستويات؛ تنظيمياً وجماهيرياً وفنياً وإعلامياً.

وأسدل الستار أول من أمس، على فعاليات هذه النسخة التاريخية من البطولة، والتي شهدت المشاركة الأولى للمنتخب الإماراتي في هذه البطولة.

وقال إن «هذه النسخة حلقة في سلسلة نجاح البطولات التي تنظمها الإمارات.

وأشكر المنظمين ومسؤولي الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وكل من أسهم في نجاح هذه النسخة المهمة والمميزة في تاريخ البطولة».

وأكد الهاشمي أن دعم القيادة الرشيدة هو حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز، وأن أبناء الإمارات يبدعون حينما يحصلون على الفرصة والدعم، وهو ما تحقق مجدداً في هذه البطولة سواء من خلال التنظيم الرائع أو النتائج الجيدة والاهتمام الجماهيري والإعلامي.

واختتم أبطال الإمارات فعاليات البطولة، التي أقيمت على مدار أربعة أيام بصالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في صدارة المنتخبات العربية التي شاركت في هذه النسخة التاريخية من البطولة، كما احتل المنتخب المركز التاسع مناصفة مع منتخب جنوب إفريقيا في الترتيب العام للبطولة من بين منتخبات 42 دولة شاركت في هذه النسخة.

وفاز المنتخب الأوكراني بالمركز الأول في البطولة وتلاه منتخبا الولايات المتحدة وطاجيكستان في المركزين الثاني والثالث.

وحصد منتخب الإمارات في أول مشاركة تاريخية له أربع ميداليات عن طريق جاسم الحوسني بذهبية وزن 67 كلغ، وعبدالله الدرمكي بفضية وزن 40 كلغ، وزايد الحمادي ببرونزية وزن تحت 48 كلغ، وزايد الظباري ببرونزية وزن تحت 37 كلغ.