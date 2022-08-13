يوسف ميرزا يُهدي الإمارات ميدالية جديدة في دورة التضامن الإسلامي

أضاف يوسف ميرزا، نجم منتخب الدراجات، أمس، ميدالية برونزية جديدة للإمارات ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري. ونجح ميرزا في اقتناص الميدالية الثانية له في سباق الطريق الفردي العام للرجال لمسافة 130 كم، بعد تحقيق ذهبية سباق النقاط بمسابقة المضمار، لترتفع حصيلة الإمارات من الميداليات إلى سبع ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، إضافة إلى البرونزيتين لمنتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم. وحصد الدراج الإيراني محمد جانجخانلو ذهبية المركز الأول، والدراج الجزائري يوسف رقيقي فضية المركز الثاني.

وأكد ميرزا في تصريح صحافي قوة السباق والتحدي بعد انتهاء سباق المضمار، وقال: «خضنا مسابقتي المضمار والطريق، بالدراجين أنفسهم تقريباً، وكنا نرغب في زيادة الغلة من الميداليات، وقد انتهى السباق بالأزمنة نفسها للمراكز الثلاثة الأولى التي تحققت، وتم الرجوع إلى تقنية «الفوتوفينيش»، نظراً لصعوبة تحديد الميداليات الثلاث، الأمر الذي عكس قوة المسابقة وقوة أداء المشاركين.

في جانب آخر، حقق الرباع أحمد مصطفى نتائج طيبة في مشاركته بمسابقة وزن 81 كغ محققاً 225 كغ في المجموع العام، بعد تحقيقه 120 كغ و125 كغ في مسابقة النتر، فيما حقق 95 كغ و100 كغ في مسابقة الخطف. كما أنهى الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي منافسات وزن 67 كغ بتحقيق نتيجة مميزة بعد تحطيم رقمه في الرفعات بزيادة 8 كغ عن رقمه السابق في بطولة آسيا للشباب بأوزبكستان، حيث حقق محاولتين موفقتين في مسابقة النتر بواقع 115 و120 كغ.

وقدم الرباع الشيخ خالد منتصر القاسمي أداءً مميزاً في المسابقة، رغم كونه ثاني أصغر لاعب في قائمة المشاركين الـ13 من جميع الدول.

ويشارك اليوم منتخب السباحة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية من خلال مهرة الشحي ومها الشحي بسباق 100 متر حرة، وسالم غالب بسباق 200 متر حرة، فيما تشارك ميرة الشحي بسباق 50 متر فراشة، وتقام المنافسات على المسبح الأولمبي بقونية.

كما يستكمل منتخب الرماية مشاركته بالدورة عن طريق مسابقة الاسكيت، التي يمثلنا فيها الثنائي سيف بن فطيس ومحمد حسين، كما تختتم الرباعة مي المدني مشاركة منتخب رفع الأثقال بالدورة حين تشارك بمسابقة بوزن 71 كغ.

والتقت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، بالشيخ جابر ثامر الأحمد الصباح، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الوفد الكويتي، على هامش الدورة، كما حضر اللقاء فاطمة حياة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير الوفد الكويتي بالدورة، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

• منتخب السباحة يشارك اليوم.. ومنتخب رفع الأثقال حقق نتائج جيدة.