يوسف ميرزا: إنجاز «التضامن الإسلامي» صنع تاريخاً جديداً وضاعف مسؤولياتنا

أعرب نجم منتخب الدرّاجات يوسف ميرزا، عن سعادته بما حققه وزملاؤه من إنجازات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً بمدينة قونية التركية. وتوّج منتخب الدراجات بذهبيتين وفضية وبرونزية حتى الآن في النسخة الخامسة من الدورة، التي افتتحت رسمياً أمس.

وأكد ميرزا، الفائز بإحدى ذهبيتي درّاجات الإمارات في هذه الدورة إلى جانب زميله أحمد المنصوري، أن «هذا الإنجاز التاريخي للإمارات في تاريخ مشاركاتها بالدورة يرفع من حجم المسؤولية عليه وعلى زملائه، مع ضرورة تقديم المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة». وأشار بطل وقائد منتخب الدرّاجات في حديث إلى وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن سهلاً، بل جاء وسط منافسة قوية مع أبطال كبار وأصحاب خبرة، ولكن العزيمة والإصرار ورفع اسم الإمارات عالياً كانت الحافز للتتويج بالذهب.

وتوّج ميرزا بذهبية سباق المضمار لفئة النقاط، لتكون واحدة من أربع ميداليات ملوّنة توّج بها منتخب الإمارات في هذه الدورة حتى الآن، حيث بدأت منافسات الدرّاجات قبل أيام من افتتاح الدورة رسمياً. وأكد ميرزا من مقر إقامته في قونية بتركيا أن هذه الميدالية وكذلك ذهبية أحمد المنصوري سيتم تسجيلهما في تاريخ الدورة، لأنها المرة الأولى التي تحقق فيها رياضة الإمارات ميدالية ذهبية بتاريخ مشاركاتها بدورات التضامن الإسلامي.

وأضاف: «خلال فترة التوقف، عملت على تطوير أدائي بما يتناسب مع هذه الاستحقاقات، وكانت النتيجة هي الحصول على أكثر من ميدالية خلال الفترة الماضية، سواء في البطولة الآسيوية بالهند، أو دورة الألعاب الخليجية بالكويت، والحصول على بطل الإمارات للعام الـ12 على التوالي، إضافة إلى المشاركة في العديد من السباقات، مثل طواف السعودية وطواف عُمان».

وأوضح: «هدفي الآن أن يكون هناك أكثر من يوسف ميرزا في المنتخب، وأن أقدم العديد من الدرّاجين الموهوبين من أبناء الإمارات ليكملوا المسيرة ويحققوا أفضل مما حققناه».

وأشار إلى أن وجوده ضمن صفوف فريق الإمارات للدرّاجات، أسهم كثيراً في اكتساب قدر كبير من المهارات والخبرات.

وفي ما يتعلق بإضافة نقاط الدورة لتكون ضمن النقاط المؤهلة لأولمبياد 2024، أكد أن القرار أسعد الجميع ورفع مستوى المنافسة.

وضمن منافسات أمس في التايكواندو، شارك المنتخب ممثلا بمشاري محمد وعلي محمد وفاطمة عيسى، دون تحقيق التأهل للأدوار المقبلة، وتتبقى مشاركة واحدة عن طريق عائشة النقبي في وزن 46 كغ غداً. ويدشن منتخب الرماية مشاركته غداً، إلى جانب مشاركة أيضا منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم.

• توّج ميرزا بذهبية سباق المضمار لفئة النقاط، لتكون واحدة من أربع ميداليات ملوّنة توّج بها منتخب الإمارات في هذه الدورة حتى الآن.