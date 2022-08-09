عبدالله الشرقي يتوج الفائزين ببطولة اللياقة البدنية في دبي

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في بطولة اللياقة البدنية، التي أقيمت نسختها الثانية في دبي بنادي سيفين جيم الرياضي، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اللياقة البدنية، أحمد بن ظبوي الفلاسي. وأحرز المركز الأول بدر محمد النوري، برصيد 254 نقطة، بينما حل عبدالله محمد السويدي (228 نقطة)، وإسماعيل إبراهيم الحمادي (222 نقطة) في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأقيمت منافسات البطولة برعاية وتنظيم من شركة القدرة الرياضية وشركة نيوترنت ونادي سيفين الرياضي. وشهدت منافسات البطولة ندية كبيرة من جميع المشاركين لاختيار أفضل اللاعبين لضمهم إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في مختلف البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون خلال المنافسات، مؤكداً أن الأمر يبشر بظهور منتخب قوي قادر على خوض جميع المنافسات وتحقيق الإنجازات، وأثنى على الدور الذي تقوم به لجنة اللياقة البدنية بالاتحاد لتطوير اللعبة والعمل على ظهور اللاعبين بهذه المستويات العالية. وقاد المنافسات تحكيمياً، بالتعاون مع السكرتير الفني للاتحاد، عبدالمجيد قاسم يزبك، كل من: محمد العمدة، عبدالله الكسواني، محمد العكيدي، سعيد محمد، خالد سليم، أحمد الشربيني، سيوان هوانغ، تانيا الأتوري، فرانكوش، فيرا بيدرمان، جيسون يو، وإنريكيه سيردا. وحققت البطولة مستويات مبشرة ومميزة في ظل تنافس كبير من المشاركين.