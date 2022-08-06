ذهبية وبرونزية لمنتخب الإمارات للجودو في بطولة آسيا

توج المنتخب الوطني للجودو بميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة آسيا للجودو لأبطال النخبة، بمدينة نور سلطان في كازاخستان. وأقيمت فعاليات البطولة بمشاركة 17 منتخبا، بينها 5 منتخبات عربية. وكان منتخبنا في صدارة ترتيبها العام، فيما انفرد منتخب اليابان بصدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين.

وخلال التتويج، تم عزف السلام الوطني ورفع علم الدولة اثر فوز زافر كوسوف بذهبية وزن تحت 100 كجم بتغلبه على لاعب كازاخستان إسلام أوزباييف، فيما حصل منتخبنا على المركز الخامس في البطولة بمشاركة لاعبين.

وشارك ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي في مراسم التتويج الختامية.

وكان لاعب منتخبنا باشو نوجزاري فاز في اليوم الأول للبطولة ببرونزية وزن تحت 81 كجم على حساب اللاعب المتميز فلاديمير من قيرغيزستان. وتلقت البعثة، خلال اتصال هاتفي، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بمناسبة المستوى المتميز الذي ظهر به منتخب الجودو خلال بطولة النخبة الآسيوية والفوز بالبرونزية الأولى في وزن تحت 81 كجم.

وأشاد الدرعي بصورة استثنائية بالمستوى القوي الذي قدمه اللاعب الصاعد النقبي في مباراته أمام بطل قيرغيزستان ارتور في وزن تحت 73 كجم والذي يمثل مشروع لاعب قوي في مجال اللعبة.