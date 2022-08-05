غاريث بيل يدعم جولة «دي بي وورلد» للغولف في دبي

انطلقت بطولة كازو المفتوحة للغولف في ويلز، بدعم من نجم ريال مدريد السابق غاريث بيل، ضمن جولة دي بي وورلد للغولف، مع انطلاق العد التنازلي ترقباً للبطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي نوفمبر المقبل.

ولم يتوقف عشق نجم كرة القدم بيل لرياضة الغولف عند ممارستها فحسب، ولكن تخطى الأمر لدعمه إقامة هذه البطولة للعام الثاني على التوالي، حتى أصبحت مرتبطة باسمه، وهو ما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة الغولف حول العالم وقدرتها على إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع.

ومثل بيل منتخب بلاده في 106 مباريات دولية، إلى جانب مسيرته مع الأندية وأبرزها مع ريال مدريد الإسباني، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات إلى جانب ألقاب محلية وعالمية عديدة.

وقال غاريث بيل في بيان صحافي: «أتطلع بشدة لاستضافة بطولة كازو المفتوحة في نادي سيلتيك مانور، كانت بطولة العام الماضي بمثابة دفعة مثيرة للغولف، والعام الجاري سيكون أفضل».

وأضاف: «يعد مضمار المنافسات اختباراً رائعاً لأي لاعب غولف، ويسعدني أن أكون مضيف البطولة وأيضاً مشجعاً لمشاهدة ما يعد بأن يكون أربعة أيام من الغولف الرائع في مكان خلاب».

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم الموسم الجاري، منها البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى البطولة الختامية، بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، التي تقدم جوائز مالية 10 ملايين دولار.