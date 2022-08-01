تعرف إلى أبرز قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات بكرة القدم

المصدر: دبي-الامارات اليوم

جاءت أبرز قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 3 لسنة 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الجمعية العمومية ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما يلي

-استعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم الرياضي 2021-2022.

-عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات واعتماده من الأعضاء.

-اعتماد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية لاتحاد الكرة في الموسم الجديد، حيث ضمت لجنة الانضباط سعيد محمد الحوطي (رئيساً) حمدان رشود الزيودي (نائباً) والأعضاء سلمان محمد الطويل، حسن محمد الشيباني وبدر عبدالله خميس، وضمت غرفة فض المنازعات كل من عيسى صالح الحوسني (رئيساً) علي سلطان الحداد (نائباً) والأعضاء إسماعيل راشد، محسن مصبح، عادل عبدالعزيز، حمد إبراهيم الاستاد، ميثاء طالب خميس وخالد عبيد خادم.

-اعتماد لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط، وضمت: صالح الحمراني (رئيساً) فيصل الحداد (نائباً) والأعضاء عارف محمود ، عمار العليلي ومروان المرزوقي ، فيما ضمت لجنة الاستئناف على قرارا أوضاع وانتقالات اللاعبين – غرفة فض المنازعات أحمد سليمان (رئيساً) علي شامس (نائباً) والأعضاء عبدالعزيز الأبلم ، شهاب أحمد وحميد درويش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news