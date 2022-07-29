تحديد موعد جديد لمواجهة كأس السوبر المصري بين الزمالك والاهلي في الإمارات

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الجمعة عن استضافة استاد هزاع بن زايد في مدينة العين لمباراة كأس السوبر المصري التي تم اعتماد موعدها الجديد بتاريخ 28 أكتوبر 2022 بتمام الساعة 9 مساء بتوقيت دولة الإمارات.

وتجمع المواجهة المرتقبة طرفي الكلاسيكو المصري الأشهر عربيا وهما بطل الدوري والكأس الزمالك والوصيف الأهلي، حيث تعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعد أن أقيمت في عام 2015 في (استاد هزاع بن زايد)، وفي 2017 في (استاد محمد بن زايد)، وفي 2018 في (استاد هزاع بن زايد) وفي عام 2020 في (استاد محمد بن زايد).

ويمثل استاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحفة معمارية رائعة، وصرح رياضي فخم، تم تشيده وفق أفضل المعايير العالمية لملاعب كرة القدم ويضم أحدث التقنيات المتطورة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للملاعب العالمية، ويتسع لأكثر من 20 ألف متفرج ويتميز بالمقاعد المريحة والمنتشرة على سبعة مستويات، وهو من المشاريع الرياضية المميزة بطرازها المعماري وتقنياتها الذكية على مستوى الشرق الأوسط، كما حصد الاستاد عدداً من الجوائز العالمية المرموقة بعد أن تم اختياره أفضل استاد في العالم لعام 2014، متفوقاً على 31 استاداً عالمياً من جميع القارات، كما فاز بجائزة "أفضل تصميم لملعب عالمي لعام 2017" وفقا لمؤتمر الملاعب العالمية، كما استضاف عددا كبيرا من المباريات العالمية الكبيرة من بينها لقاءات لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال تواجده في الإمارات، بجانب مباريات كأس العالم للأندية 2017 و2018 ، إضافة إلى مباريات كأس آسيا " الإمارات 2019" .

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي وقع اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات الشقيقة، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات بمصر، وذلك لتقام ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في إمارة أبوظبي.

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