رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: الإمارات تمثل الريادة في لعبة الأذكياء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج تريم مطر، رئيس الاتحاد الدولي للعبة الروسي أركادي، الذي يستعد لخوض الانتخابات على مقعد الرئيس خلال اجتماعات الكونغرس الدولي التي ستقام على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج 44، والذي انطلق في مدينة تشيناي الهندية ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل. من جانبه أشاد أركادي بقدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية وما تملكه من إمكانات هائلة على مستوى المنشآت والكوادر الإدارية التي بات لها باع طويل، وقال إن «الإمارات لها ثقل كبير في المنطقة ودائماً تمثل الريادة في لعبة الأذكياء، خصوصاً في ما يخص استضافة البطولات بداية من استضافة الأولمبياد العالمي عام 1986، وبطولات العالم «الجراند بري» في دبي والشارقة، ووجود عدد كبير من البطولات الدولية العريقة منها مهرجان أبوظبي للشطرنج وبطولة دبي المفتوحة والشارقة ماسترز وغيرها من البطولات التي تشهد مشاركة أبطال العالم».

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