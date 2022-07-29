4 أندية تفرض السرية على فترة الإعداد للموسم الجديد

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأ معظم أندية دوري أدنوك للمحترفين المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد بالسفر إلى المعسكرات الخارجية، إذ تُعد هذه المرحلة هي الأهم في تجهيز اللاعبين للموسم المقبل، بينما في الوقت الذي يتلهف فيه عشاق كل فريق لمعرفة أخبار اللاعبين وآخر أنباء التحضيرات، غابت بعض الأندية عن الإفصاح حول التفاصيل الخاصة بها بشأن المباريات الودية، والتعاقدات الجديدة، والأسماء التي سيتم الاستغناء عن خدماتها، مع نشرها صوراً ومعلومات بسيطة.

في المقابل، وفّر نادي العين زخماً من المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام من خلال رسالة إعلامية يومية شاملة للتفاصيل كافة تضم آخر أخبار الفريق وصوراً ومقاطع فيديو لمعسكر الفريق في ألمانيا، إلى جانب إجراء مقابلات إعلامية مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، واللاعبين، للحديث عن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وبرزت أربعة أندية فرضت سرية على تفاصيل فترة الإعداد. «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي:

12 يوم

اًيُعد الوصل من أنشط الأندية على مستوى التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع العديد من الصفقات القوية، أبرزها مع عمر عبدالرحمن وخالد السناني، ليحصل «الفهود» على تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تغيب تفاصيل تحضيرات الوصل عن الجمهور ووسائل الإعلام منذ سفر الفريق إلى معسكر الإعداد في هولندا في 17 الجاري.

مأدبة عشاء

لم يكشف نادي بني ياس تفاصيل فترة إعداد الفريق الأول خلال معسكره الخارجي في سلوفينيا، إذ غادر إلى المعسكر من دون تقديم معلومة على حسابات النادي الرسمية، سواء الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي عن سير التحضيرات أو المباريات الودية التي سيخوضها، ما جعل تفاصيل تحضيرات الفريق غائبة عن جماهيره ووسائل الإعلام، وكانت آخر أخبار الفريق الأول هي تناول مأدبة عشاء خلال المرحلة الأولى من فترة الاعداد.

القائمة

بدأ شباب الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد بسفر الفريق الأول إلى صربيا وسط غموض تام حول قائمة اللاعبين الذين سافروا مع الفريق إلى المعسكر الخارجي، ونشر على حسابه في «تويتر» مجموعة من الصور أثناء سفر اللاعبين ولحظة وصولهم إلى صربيا وخوضهم التدريب الأول، بينما لم يكشف عن الأسماء التي لم تسافر إلى المعسكر، خصوصاً مع غياب عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم الإيراني مهدي قايدي، والنرويجي توماس أولسن، وسالمين خميس وأحمد جشك، من دون تأكيد رسمي من النادي.

تفاصيل التعاقدات

يفرض نادي الجزيرة سرية أيضاً على معسكر إعداد الفريق في هولندا منذ سفره الأسبوع الجاري، إذ لم يكشف النادي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل المعسكر، خصوصاً أن الجزيرة يعد من أبرز الأندية التي لم تبرم أي تعاقدات، ولم تحسم مصير اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم في الموسم المقبل، بينما أعلن النادي، أمس، عن تفاصيل المباريات الودية التي سيخوضها خلال المعسكر.

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