تعزيز التعاون بين اتحادين القوس والسهم في الإمارات ومصر

المصدر: القاهرة - وام

أكد الدكتور رئيس اتحاد القوس والسهم، سعيد الكعبي، أهمية تعاون الاتحاد مع نظيره المصري، وتعزيز الأطر التي تحقق الأهداف المشتركة، بما يتماشى مع خطط تطوير اللعبة، والارتقاء بالمستوى الفني لرياضة القوس والسهم بالدولة.

جاء ذلك، خلال اللقاء المشترك بين رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ونظيره المصري، الدكتور علاء جبر، في القاهرة، الذي تبادلا فيه العديد من الأفكار والرؤى لتطوير اللعبة، وتنسيق الجهود المشتركة التي تحقق تطلعات الاتحادين.

وثمّن الكعبي الحفاوة وحُسن الاستقبال التي قوبل بها، وقال: «إن هناك الكثير من الجوانب التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، ترجمة للمشاورات مع رئيس الاتحاد المصري، إلى جانب العمل على الاستفادة من كل الظروف التي تلبي التوقعات الخاصة بأهداف الاتحادين».

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