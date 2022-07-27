10 آلاف مشارك في 72 فعالية رياضية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مجلس دبي الرياضي عن عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية، التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي في شهر يونيو الماضي، إذ وصلت إلى أكثر من 10 آلاف شخص، شاركوا في 72 فعالية أقيمت حتى الآن في 17 لعبة رياضية متنوعة، هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الكاراتيه، التزلج، الدرّاجات الهوائية، الغولف، الجمباز الإيقاعي، الاسكواش، البادل تنس، مصارعة الذراعين، الملاكمة، الجوجيتسو، الجري، الشراع، الكيك بوكسينغ.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات «صيفنا رياضي» حتى 31 أغسطس المقبل، وتهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف. وأضاف بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الفعاليات التي تقام ضمن هذه المبادرة إلى 128 فعالية، تقام في مختلف المناطق بدبي. ويقام اليوم سباق القوارب الشراعية الليلي، الذي ينظمه نادي دبي للإبحار والقوارب الشراعية، كما تقام بطولة ترمب المفتوحة للغولف يوم السبت المقبل، في نادي ترمب الدولي للغولف، وينظمها نادي دماك الدولي، كما يقام دوري النخبة للريشة الطائرة الذي تنظمه شركة «برايم ستار» للخدمات الرياضية، ونظمت أكاديمية «تشامبس» الرياضية أربع بطولات في كرة السلة، كما نظمت أكاديمية «جام» كأس الجاليات لكرة السلة التي أقيمت في مدرسة جميرا، كما نظمت أكاديمية «أسباير» الرياضية بطولة الجمباز الإيقاعي، وأقيم يوم السبت الماضي سباق الجري داخل المراكز التجارية في «مردف سيتي سنتر»، وسباق وافي الصيفي للجري في فندق «وافي سيتي»، وبطولة الكيك بوكسينغ الدولية.

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