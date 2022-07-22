المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اهتمام

تداولت وسائل إعلام رومانية، دخول نادي الشارقة جنباً إلى جنب مع نادي رينجرز الأسكتلندي، في دائرة الاهتمام بالتعاقد مع الدولي الروماني ولاعب خط وسط نادي ستيوا بوخارست داريوس أولارو، خصوصاً أن إدارة ناديه تتطلع للاستفادة من العائد المادي لإتمام صفقة الانتقال البالغة سبعة ملايين يورو.

انتقال

رفضت إدارة أحد أندية المحترفين طلب لاعب في الفريق للانتقال إلى فريق منافس، واشترطت على اللاعب الانتقال إلى فريق آخر ضمن صفقة تبادلية، حتى يستفيد الفريق بالتعاقد مع لاعب آخر.

وعد

ذكر مسؤول في أحد أندية المحترفين أن إدارته أوفت بوعد قطعته على نفسها بالتعاقد مع لاعب أجنبي مميز قادم من أحد الدوريات العربية، دون أن تكشف عن هويته، تاركاً ذلك للمباريات الأولى التي سيخوضها مع الفريق.

صمت

أكد إداري لأحد الأندية أن العمل بصمت وكتمان عال مهد للتعاقد مع اثنين من اللاعبين الأجانب المميزين، وأنها (الإدارة) ماضية باتباع الأسلوب نفسه للبحث والتعاقد مع مقيمين جدد يخدمون الفريق في موسم المحترفين المقبل بعد النجاح الذي تحقق مع الأجانب.

تنافس

دخل ناديان من الإمارات يلعبان في دوري المحترفين في تنافس على ضم لاعب من أوروبا، من خلال تقديم عرضين رسميين للاعب الذي مازال في مرحلة التفكير في مغادرة ناديه الأصلي.

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