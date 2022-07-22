انتخاب المرزوقي عضواً في الاتحاد العربي للتنس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس الإماراتي ناصر يوسف المرزوقي، عضواً في الاتحاد، خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت، بينما فاز الشيخ أحمد الجابر عبدالله الجابر الصباح، بمنصب رئاسة الاتحاد. وجرى الاجتماع بحضور ممثلي الاتحادات العربية من 18 دولة، ومثّل الإمارات عضو مجلس الإدارة، محمود خليفة البلوشي.

ويشغل المرزوقي منصب الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. بدوره، أوضح عضو الاتحاد، محمود البلوشي، أن «الجمعية العمومية اختارت خمسة أعضاء من بين 10 دول ترشحت للعضوية، وهم إضافة إلى ممثل الإمارات كل من: خالد طلعت (السودان)، أسامة إسماعيل (الجزائر)، خالد جمال نفاع (الأردن)، ومها راسم جراد (فلسطين).

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