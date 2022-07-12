القبيسي سادس الترتيب العام لمسابقة القفز المظلي بـ «الألعاب العالمية»

المصدر: برمنغهام - وام

اختتم المنتخب الوطني للرياضات الجوية منافسات اليوم الثاني لمسابقة القفز المظلي بدورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنغهام الأميركية حالياً بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة يتنافسون في 36 رياضة.

واحتل لاعب المنتخب عبدالباري القبيسي المركز السادس في جدول الترتيب العام، فيما جاءت زميلته في المنتخب كورنيليا ميهاي في المركز العاشر وتتبقى لكل منهما ست جولات لتحديد أصحاب المراكز الأولى بعد احتساب إجمالي الجولات الـ12 التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بحديقة حلبة السيارات في برمنغهام.

وشهدت منافسات اليوم الثاني تقلبات جوية وعدم استقرار في حالة الطقس أسفرت عن تأجيل انطلاق الجولات إلى أن تم التأكد من تحسن الأحوال المناخية، حيث تم استئناف المسابقات مع تأجيل الجولتين الأخيرتين إلى منافسات اليوم الثالث.

من ناحية أخرى أكدت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو بوزن 63 كيلوغراماً شما الكلباني، جاهزيتها لخوض غمار منافسات دورة الألعاب العالمية، وثقتها في رفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير والمنافسة على ذهبية المركز الأول.

وأشارت الكلباني إلى أن «كل النزالات والمواجهات تتطلب مزيداً من التركيز والعمل وبذل الجهد نظراً لارتفاع مستوى جميع اللاعبات المشاركات، ووجود النخبة منهن بعد تأهلهن إلى الدورة»، مؤكدة أهمية خوض المنافسات بثقة عالية أيا كانت المواجهة وتصنيف اللاعبات من المنتخبات المنافسة.

ووصف زميلها محمد العمري، لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو وزن 77 كيلوغراماً، المعسكر المقام للمنتخب في كاليفورنيا استعداداً للمشاركة في الدورة بالمثمر، حيث تم خلاله الوقوف على العديد من الجوانب الفنية والذهنية ورفع مستوى اللياقة البدنية.

ولفت العمري إلى أن لاعبي المنتخب حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة بواقع أربع فترات يومياً للإعداد الجيد وتعزيز فرص المنتخب في المنافسة على حصد أكبر قدر ممكن من الميداليات الملونة.

وكشف عن قوة مستوى اللاعبين في وزنه، ما يضاعف المسؤولية والتحدي لحصد ميدالية باسم دولة الإمارات في هذا الحدث، موضحاً أنه لا شيء مستحيل في ظل الإصرار والعزيمة والسعي لرفع راية الوطن على منصات التتويج.

على صعيد آخر أدار رئيس لجنة حكام الإمارات للكاراتيه عضو لجنة حكام الاتحاد الآسيوي، جابر الزعابي، سبعة نزالات في مسابقات الكاراتيه المختلفة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية بمشاركة 18 حكماً من جميع دول العالم.

وشهدت البطولة مشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم في كل وزن بمسابقات الكاتا والكوميتيه.

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