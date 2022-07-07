الإمارات تشارك في ألعاب التضامن الإسلامي بـ 11 لعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الإمارات في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، في الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، بمدينة قونيا التركية، بمشاركة 3000 رياضي من 56 دولة، يتنافسون في 24 رياضة، من خلال 355 مسابقة رياضية، تقام فعالياتها على 14 موقعاً مختلفاً، بحضور 30 ألف متطوع، إذ تشارك الإمارات في 11 لعبة مختلفة، بواقع 10 رياضات فردية، ورياضة جماعية واحدة. وقال بيان صحافي: «تتضمن الألعاب التي ستشارك فيها الإمارات: الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، إضافة إلى كرة السلة (3x3 ) للسيدات».

من ناحية أخرى، شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع مديري الوفود لدورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي، الذي أقيم بمدينة قونيا التركية. ومثّل اللجنة في الاجتماع المدير التنفيذي للجنة محمد بن درويش، ومدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة بطي العبدولي.

واطلعت الوفود المشاركة في الاجتماع على العديد من النقاط المهمة والإجراءات الخاصة بالدورة، وآلية تسجيل الوفود الرياضية.

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